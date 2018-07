publié le 26/09/2017 à 09:47

Le nouvel épisode de L'Amour est dans le pré sur M6 a de nouveau passionné le public. Dans la soirée du 24 septembre, ils étaient 4,5 millions de téléspectateurs devant l'émission. La chaîne enregistre à cette occasion une part d'audience de 18,6%.



Un peu plus loin, Camping Paradis avec Laurent Ournac et Vanessa Demouy a été regardé par 4,4 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 17,6%. En troisième position, on retrouve la série policière Rizzoli and Isles sur France 2 avec 3,6 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 14,5%.

Faut pas rêver sur France 3, consacré à la Réunion, a réuni 1,7 million de téléspectateurs (7,3% de part d'audience). Le film Une journée en enfer avec Bruce Willis dans le rôle de John McClane a fait vibrer 1,3 million de téléspectateur sur W9, qui enregistre une part d'audience de 6,1%.