publié le 31/07/2018 à 09:59

Les audiences sont tombées. Diffusé dans la soirée du 30 juillet sur la chaîne TF1, la série Joséphine, ange gardien a séduit 3,4 millions de téléspectatrices et téléspectateurs, engrangeant à cette occasion 17,9% de part d'audience.





En second se positionne France 2 avec sa série policière américaine, Major Crime. Cette dernière a fédéré 2,6 millions de fidèles devant leur poste de télévision (13,9% de part d'audience).

Juste derrière, on retrouve France 3 et son film Un monde parfait, avec Clint Eastwood et Kevin Costner. L'intrique de ce long métrage a suscité la curiosité de 2 millions de cinéphiles (11,9% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec sa comédie musicale Mamma Mia !. Celle-ci a rassemblé 1,6 million de passionnés d'Abba. La chaîne enregistre à cette occasion 8,9% de part d'audience.