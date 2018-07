Audiences TV : "France-Belgique" leader face à "Cauchemar en cuisine"

publié le 11/07/2018 à 09:42

La coupe du monde de Football fédère toujours autant. En témoigne les chiffres du match de l'équipe de France face à la Belgique retransmis sur la chaîne TF1, dans la soirée du 10 juillet avec, 19,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (70.5% de part d’audience).





En deuxième position, on retrouve France 2, avec Michel Sardou, dernier show, qui a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs et téléspectatrices (10,3% de part d'audience).

France 3 se hisse à la troisième place des audiences de cette soirée du 10 juillet, avec le téléfilm, Qui sème l'amour, qui a réunit 1,2 million de téléspectateurs et téléspectatrices, pour un total de 4,5% de part d’audience.

Et enfin, se hisse à la quatrième place, la chaîne M6, avec l'émission Cauchemar en cuisine, présenté par Philippe Etchebest. Le programme a rassemblé 841.000 téléspectateurs et téléspectatrices, pour un total de 3,4% de part d’audience.