Audiences TV : "Merci les Bleus" en tête face au film "Le gendarme se marie"

publié le 17/07/2018 à 09:53

Du foot et encore du foot ! Le magazine, Merci les Bleus, diffusé sur TF1 et présenté par Denis Brogniart, s'est hissé à la première place des audiences de la soirée du 16 juillet, avec 3,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (18,7% de part d'audiences).



Juste derrière, on retrouve France 2, avec sa série Major Crimes. Celle-ci a fédéré 3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et enregistre à cette occasion 14,2% de part d'audience.

M6 se hisse à la troisième place des audiences, avec la comédie française, "Le gendarme se marie". Celle-ci a cumulé 2,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,2% de part d'audience).



Et enfin, un peu plus loin, se positionne la chaîne France 3, avec le film américain, Very Bad Trip, qui a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10,7% de part d'audience).