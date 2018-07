publié le 02/07/2018 à 09:38

La Coupe du Monde continue de faire vibrer. Dans la soirée du 1er juillet, le match Croatie-Danemark pour le 8e de finale, a séduit 7,5 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices sur TF1. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 35,7%.



Très loin derrière, la série Commissaire Dupin sur France 3 avec Pasquale Aleardi dans le rôle-titre a été regardé par 2,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part d'audience de 13,4%.

En troisième position, Les Héritiers sur France 2 avec Ariane Ascaride et Ahmed Dramé. Le long-métrage a rassemblé 1,84 million de téléspectateurs et de téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 9%. Enfin, M6 diffusait Capital centré sur les vacances gratuites ou à prix cassés. Le magazine a séduit 1,9 million de téléspectateurs et de téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 8,8%.