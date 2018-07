Audiences TV : "Croatie-Angleterre" en tête face à "Accusé"

publié le 12/07/2018 à 10:02

La Coupe du Monde de Football rassemble toujours autant. En témoignent les chiffres du match entre la Croatie et l’Angleterre retransmis sur la chaîne TF1, dans la soirée du 11 juillet. La rencontre a fait vibrer 12,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (53.7% de part d’audience).





En deuxième position, on retrouve France 2, avec la série judiciaire, Accusé - l'histoire de Martin, qui a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices (6,6% de part d'audience).

M6 se hisse à la troisième place des audiences de cette soirée du 11 juillet, avec son magazine d'enquête Zone interdite, présenté par la journaliste Ophélie Meunier, qui a passionné 1,2 million de téléspectateurs et téléspectatrices, pour un total de 5,5% de part d’audience.

Et enfin, on retrouve à la quatrième place, la chaîne France 3, avec l'émission Des racines et des ailes, présentée par Carole Gaessler. Le programme a fédéré 1,2 million de téléspectateurs et téléspectatrices, pour un total de 5,4% de part d’audience.