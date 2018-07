publié le 04/07/2018 à 09:22

La Coupe du Monde 2018 n'a pas fini d'être un succès à la télévision. Dans la soirée du 3 juillet, le match Colombie-Angleterre, remporté par les Three Lions aux tirs au but, a rassemblé 7,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur TF1. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 34,5%.



Plus loin, Bon anniversaire Line, l'émission spéciale de France 2 consacrée aux 90 ans de Line Renaud, a été regardée par 2,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15,9% de part d'audience).

En troisième position, le téléfilm Frères à demi avec Bernard Le Coq, Antoine Duléry et Marthe Villalonga sur France 3 avec 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 7%. Enfin, Maison à vendre sur M6 a réuni 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices (6,9% de part d'audience).