publié le 16/07/2018

Dans la soirée du 15 juillet, l'émission de TF1, Foot Champions du monde, présentée par la journaliste Anne-Claire Coudray, a rassemblé 7,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (40,4% de part d'audience).



À noter que le match de l'équipe de France, diffusé à 17h sur TF1, a été regardé par 19,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et cumule ainsi 82,2% de part d'audience.



Juste derrière, on retrouve France 3, avec sa série Commissaire Dupin. Celle-ci a fédéré 3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et enregistre 15,6% de part d'audience.

France 2 se hisse à la troisième place des audiences, avec son journal spécial consacré à la victoire des bleus. Présentée par Laurent Delahousse, cette édition spéciale a réuni 1,7 million de téléspectateurs et téléspectatrices (9,2% de part d'audience).



Et enfin, un peu plus loin, se positionne la chaîne M6, avec son magazine, Capital. Le programme a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices (8,9% de part d'audience).