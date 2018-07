Astrologie : Gérard Depardieu, la soif immodérée de culture du Capricorne

publié le 25/11/2017 à 18:28

Quand on regarde Gérard Depardieu, que ce soit dans la vie ou sur un écran, on ne peut pas imaginer un instant qu’il est Capricorne. À la rigueur Verseau, à cause de son non-conformisme, ou encore Bélier pour son côté fonceur et mauvais garçon. La tradition nous décrit le Capricorne comme étant plutôt "sec", longiligne et parfois d’une grande maigreur qui frôle l’anorexie ; un physique en "lame de couteau", comme on dit.



Par ailleurs, le Capricorne est raisonnable, conformiste et ne se fait pas beaucoup de cadeaux. C’est un solitaire pour qui le plaisir doit se mériter, il doit être la récompense d’un très dur labeur. Et s’il est dur avec les autres, le Capricorne l’est également encore plus avec lui-même. En général, son sens des responsabilités le pousse à tout prendre en charge, ce qu’il a l’habitude de faire depuis l’enfance. Un Capricorne a souvent été volé de son enfance parce qu’on lui a demandé trop tôt de se conduire en adulte responsable.

On retrouve Depardieu dans son ascendant

Mais il y a aussi une dimension d’avidité orale chez ce signe auquel, la tradition toujours, attribue l’ambition. Il est sous la férule de Saturne, le dieu du Temps, celui qui, dans la mythologie grecque, mangeait ses enfants de peur qu’ils ne le détrônent un jour.

Toutefois, à part la notion d’avidité, ce portrait rapide du Capricorne ne ressemble pas du tout à Gérard Depardieu, il faut en convenir. Mais nous verrons plus loin que ce signe saturnien se loge chez lui dans un endroit particulier où il a la meilleure place.

Là où on reconnaît mieux l’homme et l’acteur exceptionnel qu’est Gérard Depardieu, c’est à travers cet ascendant totalement hors-limites qu’est le Sagittaire. Mi-homme, mi-animal, le Sagittaire est un centaure et toujours selon la mythologie grecque, les centaures avaient des mœurs de sauvages, leur amour immodéré du vin et des femmes les rendait redoutables à tous ceux qui croisaient leur chemin.

Un mannequin l'enveloppe

Le parcours cinématographique de Gérard Depardieu pourrait illustrer ce mythe, tant il a su donner vie avec virtuosité à des personnages qui avaient des comportements extrêmes, dans la sensibilité (Cyrano) comme dans l’insensibilité la plus totale. En outre, le Sagittaire est vraiment le signe de celui qui joue (la comédie ou autre chose), sa nature est double et s’il y a vraiment un paradoxe chez le comédien (cf. Diderot), Gérard Depardieu peut l’incarner à lui tout seul. Loin de ressentir les passions du personnage qu'il incarne, il crée une sorte de double idéal : "Un mannequin l'enveloppe." Il est lui-même, tout en étant un autre selon les rôles, c’est vraiment une belle façon de s’accomplir pour un Sagittaire.



Mais revenons au Capricorne et à son avidité parfois destructrice. Nous retrouvons finalement son signe de naissance chez Gérard Depardieu dans sa soif immodérée de culture, dans tous les sens du terme. Se cultiver, se nourrir de littérature l’a sauvé, et cultiver la vigne, la terre, tout ce que vous voulez doit aussi le sauver ; ces différentes formes de "culture" le préservent en fait du plus grand danger qui le guette : l’ennui, le vide…