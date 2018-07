Arnaud Ducret est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 30/01/2017 à 18:04

Après plus de 2 ans d’un succès unanime en tournée et à Paris, Arnaud Ducret s'empare de la scène du Grand Rex à Paris pour les trois dernières dates de son spectacle Arnaud Ducret vous fait plaisir les 2, 3 et 4 février 2017. A cette occasion, Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Alix Poisson, PEF, Anthony Kavanagh, Matt Pokora et pleins d’autres invités surprises seront sur scène avec Arnaud Ducret pour ces dernières.

> "Arnaud Ducret vous fait plaisir" - Dernières au Grand Rex

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes

