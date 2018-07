publié le 27/08/2016 à 14:00

Une petite révolution s'enclenche sur France 2. Après presque 20 ans de diffusion, Vivement Dimanche a tiré sa révérence en fin de saison dernière. Michel Drucker, éternel compagnon du dimanche après-midi, déserte la case horaire et, dès ce dimanche 28 août, laisse la place à On n'est pas couché, le meilleur, suivi de Stade 2. Mais l'animateur ne quitte pas pour autant la chaîne : le dimanche, à 17h55, il défendra Vivement la télé, un magazine hebdomadaire de 35 minutes sur l'actualité télévisuelle, s'intéressant aussi bien aux magazines qu'à la fiction.



Pour cette émission de lancement, Michel Drucker recevra Louis Laforge et Myriam Bounafaa, deux des figures de franceinfo, la nouvelle chaîne de France Télévisions ; Louis Laforge sera à l'antenne le soir, de 18 heures à 20 heures, et sa collègue prendra le relais de 21h30 jusqu'à minuit. Ensuite, ce sont Valérie Maurice, Nathalie Rihouet et Chloé Nabedian qui rejoindront Michel Drucker : Valérie Maurice et Nathalie Rihouet présenteront la météo du matin sur France 2 en alternance tandis que Chloé Nabédian assurera celle de 13 heures et de 20 heures en alternance avec Anaïs Baydemir. Enfin, l'animateur Laurent Luyat sera présent sur le plateau. Il couvre le Tour de France depuis 2005 et a présenté les soirées des JO de Rio sur France Télévisions.

Les invités de "Vivement dimanche prochain" le 28 août 2016

Et à 18h30, les téléspectateurs retrouveront un rendez-vous plus familier : Vivement dimanche prochain, émission durant laquelle Michel Drucker s'intéresse à l'actualité culturelle. Pour cette première émission de la saison, il recevra Bérénice Béjo, Stéphane de Groodt, Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Daniel Russo, Laurent Gamelon et Guillaume Musso.