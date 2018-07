publié le 27/04/2016 à 12:53

La santé d'Angelina Jolie inquiète. Repérée à la sortie d'un restaurant londonien le 25 avril, la femme de Brad Pitt est apparue très amaigrie, bien que camouflée sous d'amples vêtements. Selon des experts en nutrition cités par le tabloïd américain Radar Online, l'actrice de 40 ans ne pèserait plus que 35 kilos pour 1,69 m. Sur les photos, Angelina Jolie apparaît les traits tirés, joues creusées, teint blafard et il ne semble plus rester que la peau sur les os de l'actrice, dont les chevilles et les poignets sont extrêmement maigres.



Il y a plusieurs mois, Brad Pitt s’était alerté du poids de son épouse. Selon des proches du couple, interrogés par le magazine Star, l’acteur l’aurait menacée de la quitter et de partir avec les enfants si elle continuait de négliger sa santé et de ne pas soigner son anorexie. "Brad veut qu’Angie se concentre sur elle et sur sa famille avant qu’il ne soit trop tard, confie un des amis du couple. Brad lui a dit qu’il ne voulait pas que les enfants soient exposés plus longtemps à cette situation et qu’il ne comptait pas rester sans rien faire et regarder la mère de ses enfants se tuer à petit feu".