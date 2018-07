Amélie Nothomb est l'invitée de Stéphane Bern

publié le 29/08/2016 à 09:30

La rentrée littéraire n'en serait pas une sans Amélie Nothomb ! L'écrivain belge publie son 25ème roman intitulé Riquet à la houppe aux éditions Albin Michel. Quatre ans après Barbe Bleue, la romancière renoue avec les contes, remet au goût du jour ce genre littéraire et rafraichit le récit de Charles Perrault.



Dans ce Riquet à la houppe moderne, le lecteur suit le destin croisé de Déodat, laid mais intelligent, et Trémière qui effraie la société à cause de sa trop grande beauté.

Tiré entre 180.000 et 200.000 exemplaires par son éditeur historique, le roman s'est déjà écoulé à plus de 172.000 exemplaires. Amélie Nothomb se hisse donc à la 5ème place des meilleures ventes de livres, une semaine seulement après la parution du roman.



