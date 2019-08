publié le 27/08/2019 à 15:46

"Ne vous fiez pas aux imbécillités relayées par la presse." Dans un post Instagram publié le 26 août 2019, Anouchka Delon a donné des nouvelles de son père, Alain Delon. Elle en a profité pour s'adresser à certains proches de l'acteur et à la presse. Elle les accuse de diffuser de fausses nouvelles sur l'état de santé de son père.

"Merci à ses soi-disant 'proches', qui [n']y connaissent vraisemblablement que dalle, d’avoir l'obligeance de bien vouloir la fermer", écrit la fille de 28 ans d'Alain Delon, particulièrement remontée. Elle poursuit avec une citation : "Comme l’écrivait si bien Audiard : 'les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît'. Quant à la presse, merci de ne pas alimenter ce genre de bêtises. Les seules 'proches' légitimes à donner des nouvelles brèves, sont ses enfants".

Elle a tenu à préciser que son père était en voie de guérison : "Notre père va mieux, même plus que mieux. Ne vous fiez pas aux imbécillités relayés par la presse. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle". Selon un communiqué AFP transmis le 8 août, Alain Delon a été victime d'un AVC et d'une légère hémorragie cérébrale. La star est en train de se reposer en Suisse.