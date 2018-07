publié le 27/10/2017 à 11:54

Asia Argento était une des premières femmes à accuser Harvey Weinstein. L'actrice italienne a expliqué à plusieurs reprises avoir été violée et harcelée par le producteur américain, alors qu'elle débutait dans le cinéma. Interviewée dans l'émission Envoyé spécial, diffusée jeudi 26 octobre sur France 2, Asia Argento a donné les détails de son agression.



La comédienne a rencontré Harvey Weinstein en 2004, alors qu'elle venait de tourner dans un film distribué par Miramax. Invitée dans sa suite dans un palace de la côte d'Azur, Asia Argento explique que le producteur "est allé dans sa salle de bain, en est ressorti en peignoir, avec de la crème. C'était son modus operandi".

Il lui explique qu'il veut "juste un massage" puis commence à remonter sa jupe : "Il a glissé sa langue entre mes cuisses. je lui disais 'non, non'. Je n'étais pas attachée, mais ce mec fait 100 kilos, il était plus fort que moi. J'étais une fille, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. J'étais coincée et il ne s'arrêtait pas. Il avait son gros visage entre mes jambes. Alors j'ai simulé un orgasme".

Pendant les festivals, il me harcelait littéralement Asia Argento





Depuis son témoignage dans le magazine américain New Yorker, Asia Argento est vivement critiquée en Italie, où ce qu'elle a vécu n'est pas considéré comme un viol. "J'ai été violentée, explique-t-elle. J'adorerais pouvoir dire que ce n'était pas un viol, parce que c'était sa langue et pas son pénis. Mais non. Je sais ce que j'ai vécu. Ça a changé ma vie sexuelle pour toujours. Je n'ai plus laissé un homme me faire ça".



La comédienne a toujours expliqué avoir eu, par la suite, plusieurs relations sexuelles consenties avec Harvey Weinstein, mais qu'elle se sentait "obligée" de faire : "C'était de l'onanisme. Il était gros, il était effrayant, il avait cette voix très effrayante, et c'était un des hommes les plus puissants au monde. Si je l'avais dénoncé, ma carrière aurait été fichue, ma dignité, finie. J'ai mis ça derrière moi (...) À partir du moment où il m'a violée, il avait gagné. J'ai perdu tous mes pouvoirs à ce moment. J'avais toujours peur. Pendant les festivals, il me harcelait littéralement".



Harvey Weinstein suit actuellement une cure pour les personnes addictives au sexe. Jeudi 26 octobre, le producteur américain a décidé de poursuivre en justice sa maison de production. Il réclame un accès à son dossier personnel ainsi qu'à sa boîte de messagerie électronique dans le but d'en transmettre le contenu à ses avocats.