Abd Al Malik est l'invité de Stéphane Bern

publié le 13/09/2019 à 12:30

Révélé au grand public en 2006 avec son album Gibraltar, le rappeur, slameur, cinéaste, metteur en scène Abd Al Malik vient aujourd'hui nous présenter son 8e livre, qui est aussi son premier roman: Méchantes blessures (Plon). Un texte magnifique, que l'auteur conseille de lire à voix haute, dans lequel il est question des maux qui fragmentent notre société: le matérialisme, le repli sur soi, l'absence cruelle de spiritualité... Abd Al Malik n'impose aucune doctrine mais invite tout le monde au dialogue pour que, de nouveau, nous puissions "faire peuple" !

Méchantes blessures Crédit : Plon

Résumé: "Et si notre vie n'était que le résultat d'une succession de traumatismes ? Et si tout ce qui est vrai pour un être l'était également pour une ville, un pays ou un continent ? Alors les différentes blessures qu'inflige l'existence aux individus s'apparenteraient aux crises que connaissent de tout temps les nations.

Kamil n'est pas seulement un rappeur esthète, musulman et noir aux racines congolaises, né à Strasbourg et assassiné à Washington, en plein jour, dans le parking d'une boîte de strip-tease, il est aussi l'incarnation d'une certaine idée du génie français. Méchantes blessures raconte la vie et la mort de ce Français du XXIe siècle.

Dans ce récit subtilement tissé, entre roman noir, conte philosophique et spirituel, Abd Al Malik imprègne durablement l'esprit et transmet par son écriture sa vision d'un avenir commun."

L'actualité d'Abd Al Malik est aussi théâtral puisqu'il prépare une nouvelle version des Justes, pièce d'Albert Camus écrite en 1947, que l’on pourra voir au théâtre du Chatelet à partir du 5 octobre. Une version musicale de la pièce, où se mêleront acteurs amateurs et professionnels.

> Les Justes - Abd Al Malik

