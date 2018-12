A La Bonne Heure Stéphane Fraiss

publié le 21/09/2018 à 12:30

Le Fils, la dernière pièce d'une trilogie de Florian Zeller, qui compte également La Mère et Le Père, avait déjà été jouée en début d'année à la Comédie des Champs-Elysées. Mais en juin dernier, la direction avait été obligée d'arrêter les représentations suite à l'état de fatigue d'Yvan Attal. Depuis le 13 septembre, c'est donc Stéphane Freiss qui reprend le rôle du père. Le comédien donne la réplique à Florence Darel, Élodie Navarre et Rod Paradot, le jeune talent qui a d'ailleurs reçu le Molière de la révélation masculine pour ce spectacle.

"Le fils" de Florian Zeller, avec Stéphane Freiss, à la Comédie des Champs-Elysées

L'histoire : Nicolas (Rod Paradot) a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa mère (Florence Darel) ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père (Stéphane Freiss). Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Première édition du Festival Désobéissant à Paris

Le Festival Désobéissant au Théâtre des 2 Ânes

Du 23 au 30 septembre prochains, Les Désobéissants de l’humour feront l’école buissonnière. En solo, en duo ou plus si affinités, les humoristes les plus indisciplinés de France se succéderont sur la scène mythique du Théâtre des 2 Ânes. Un festival proposé par Régis Mailhot, que vous pouvez également retrouver les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...