A La Bonne Heure avec Samuel Labarthe et Elodie Frenck

publié le 30/08/2018 à 12:30

Récompensés au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2017 "pour la meilleure série 90 minutes ou collections", Les petits meurtres d'Agatha Christie sont de retour sur France 2 ! C'est donc la rentrée pour le commissaire Laurence (Samuel Labarthe), la journaliste Alice Avril (Blandine Bellavoir) et la secrétaire Marlène Leroy (Elodie Frenck). Le trio mène de nouveau l'enquête dans trois épisodes inédits, à découvrir à partir du 31 août, à raison d'un épisode chaque vendredi. Les comédiens pourraient d'ailleurs reprendre le chemin des studios à partir de janvier prochain.



"Les petits meurtres d'Agatha Christie" de retour sur France 2

DRAME EN 3 ACTES (d’après Three Act Tragedy)



Le mois d'août s’annonce sinistre pour Alice. Ne pouvant se payer des vacances pour cause de de´couvert a` la banque, elle de´cide de prendre des cours de the´a^tre. Quelle n’est pas sa stupe´faction de de´couvrir la te^te du professeur de the´a^tre : un sosie parfait de Laurence ! Malgre´ ses cheveux longs et ses lunettes, il lui ressemble comme un fre`re. Lorsqu’un jeune come´dien s’e´croule pendant le cours, empoisonne´, le professeur Herbert est le suspect nume´ro 1. Depuis le de´but, sa te^te ne revient pas a` Laurence, et pour cause ! Et de qui Marle`ne pouvait-elle tomber follement amoureuse si ce n’est du double de Laurence ? Tandis que Laurence cherche a` pie´ger son fascinant sosie, Marle`ne, elle, re^ve de l’e´pouser. Un e´pisode qui marche sur la te^te.

MEURTRES EN SOLDE (d’après Hercule Poirot’s Christmas)

Au Bon Temps, ce´le`bre grand magasin, temple de la consommation, c’est la pe´riode des soldes, mais aussi du crime. Son proprie´taire, Simon Krepps, est retrouve´ assassine´ un matin a` l’ouverture du magasin. Alice Avril ne peut aider Laurence dans son enque^te car elle est devenue amne´sique suite a` un coup violent sur la te^te. Qui a essaye´ d’assommer la journaliste et surtout pourquoi ? Laurence doit faire feu de tout bois alors qu’il est lui-me^me tre`s perturbe´ : son amour de jeunesse, Mathilde, vient de lui annoncer qu’il a un fils de 20 ans ! Apprendre a` devenir un pe`re : voila` un nouveau de´fi dont le Commissaire se serait bien passe´...



MÉLODIE MORTELLE (d’après The Sittaford Mystery)



Nicky, une jeune chanteuse de varie´te´, et son fiance´ Mike, qui est aussi son guitariste, sont des habitue´s de la Une de « Salut Les Copains », qui vient d’e^tre cre´e´ en 1962. Lorsque Mike est retrouve´ assassine´, Nicky est de´sespe´re´e et doit annuler tous ses concerts, mettant sa carrie`re en pe´ril. Laurence doit enque^ter dans un milieu qu’il me´prise royalement, celui d’une maison de disques et de ses chanteurs ye´ye´s. Le producteur de Nicky repe`re le beau brin de voix d’Avril et veut en faire une vedette, la nouvelle Sheila ! Mais un assassin ro^de dans les studios d’enregistrement. Laurence et Marle`ne, devenue Pre´sidente du fan-club d’Alice, ne quittent plus la nouvelle star pour la prote´ger. Car dans le milieu du show-biz, les haines deviennent vite mortelles....



