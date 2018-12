A La Bonne Heure avec Riad Sattouf

publié le 06/12/2018 à 12:30

C'est sans doute l’un des auteurs de bande dessinée les plus prolifiques et les plus influents de son temps. Le bédéiste Riad Sattouf est de retour en librairie depuis le 27 septembre dernier avec la quatrième tome de sa série culte L'arabe du futur (Allary Editions). Véritable best-seller vendue à plus d'1,5 millions d'exemplaires et primée à de multiples reprises, l'oeuvre a été traduite dans vingt-deux langues.



Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur y fait toujours le récit de son enfance entre Orient et Occident, tiraillée entre un père syrien et une mère bretonne. Ce tome marque aussi un point de non-retour : la révélation d’un secret et l’entrée douloureuse du narrateur dans le monde des adultes. Les fans de Riad Sattouf vont être heureux : un cinquième tome a déjà été annoncé !

Le tome 4 de "L'arabe du futur" de Riad Sattouf

L'histoire : Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures - française et syrienne - et que ses parents ne s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion… Sa mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de son mari. C'est alors que la famille au complet doit retourner en Syrie…

