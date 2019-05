publié le 13/05/2019 à 12:30

Molière de la comédie, du comédien dans un premier et second rôle, de la comédienne dans un premier et second rôle, de la révélation féminine et du metteur en scène... Avec sept nominations, Le canard à l'orange fait partie des favoris aux Molières ! La comédie est en tête pour raffler les récompenses remises ce soir lors de la 31e édition, en direct des Folies Bergères à Paris et sur France 2.



Ce célèbre boulevard de William Douglas Home est mis en scène par Nicolas Briançon dans une adaptation Marc-Gilbert Sauvajon. Au casting : nous retrouvons également Anne Charrier, François Vincentelli, mais aussi Alice Dufour et Sophie Artur. La pièce se jouera jusqu'au 2 juin prochain avant une tournée dans la France entière.

"Le canard à l'orange" de William Douglas Home, au Théâtre de la Michodière

L'histoire : Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un amant. Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant. Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison.

Voici donc Liz (la femme), Hugh (le mari), John (l’amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey (la gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.



Le canard à l'orange, actuellement au Théâtre de la Michodière jusqu'au 2 juin prochain. Du mercredi au samedi à 20h30. Matinées le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30.

