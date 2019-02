A La Bonne Heure avec Michel de Grèce et Patrick Hernandez

publié le 21/02/2019 à 14:49

Michel de Grèce, prince de Grèce et de Danemark, publie ses mémoires, intitulées Avec ou sans couronne (éditions Stock, disponible depuis le 23 janvier).





Avec ou sans couronne Crédit : Stock

Michel de Grèce, le romancier à l’imaginaire de conteur oriental, le compagnon des heureux de ce monde, était un petit garçon triste. Orphelin de son père à l’âge d’un an, puis de sa mère, si belle. Et prince, héritier d’une couronne sans tête à couronner. Qu’est-ce donc qu’un prince dans nos vies modernes ? Que serait-il advenu de Michel de Grèce sans l’amour d’un mariage hors des conventions ? Tout au long d’un récit riche d’une existence passée à glaner des histoires, Michel de Grèce mêle ici dans un désordre joyeusement orchestré royautés et artistes, légendes vivantes et simples mortels : Maria Callas, Federico Fellini, Margaret Thatcher, le général de Gaulle, Mère Teresa, Niki de Saint Phalle, la reine Elizabeth II, Juan Carlos, La Shabanou, et bien d’autres têtes, avec ou sans couronne.



"Sans une once de nostalgie, à l’orée de ses 80 ans, Michel de Grèce revient sur le pays qui est le sien, la Grèce, et pose un regard toujours drôle et lucide, sur les mille vies contenues dans la sienne."



STARS-80-ET-FRIENDS-TRIOMPHE Crédit : Cheyenne

Patrick Hernandez, l’auteur – interprète du tube « cultissime » Born to be alive, vient nous parler du spectacle STARS 80 TRIOMPHE, en tournée depuis le mois d’octobre et qui rencontre (une fois de plus) un énorme succès !

Et il nous interprète Born to be alive dans une version acoustique rare !



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis, que vous pouvez applaudir tout le mois de février, les jeudis et vendredis, à 20h30, sur la scène du Théâtre des 2 ânes.



Photo spectacle mailhot Crédit : Régis Mailhot

