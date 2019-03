publié le 13/03/2019 à 15:33

À ce jour, plus d’un million et demi de personnes ont assisté aux spectacles de Messmer, Fascinateur (2007 à 2012), Intemporel (2012 à 2018) et Hypersensoriel (2018) au Canada, en Europe et dans la francophonie. Il a d’ailleurs hypnotisé plus de 130 000 personnes en spectacle tout au long de sa carrière. L’homme ne possède pas de don, mais maîtrise à la perfection cette science. Il a conquis les médias et le public depuis plus d’une décennie et cumule les succès.



À la télévision française, l'artiste québécois est la vedette depuis 2014 de divertissements comme Stars sous hypnose, qu’il co-anime avec Arthur sur TF1. A chaque diffusion, l'émission a franchi la barre des 4 millions de téléspectateurs.

Pour la première fois, le 24 janvier dernier, l'artiste québécois a publié son autobiographie intitulée Comment l'hypnose a changé ma vie aux éditions Michel Lafon. Dans l'ouvrage, Messmer raconte son parcours et revient sur son désir de faire connaître l’hypnose, cette science qu'il a toujours souhaité à démocratiser.

"Je m’appelle Éric Normandin, mais en 1995 j’ai décidé de me faire connaître sous le nom de Messmer, en hommage à l’un des plus célèbres pionniers de la science de l’hypnose. Je suis né en 1971 et j’ai grandi à Saint-Césaire, une petite ville du Québec, dans une famille plus atypique qu’on pourrait le croire. Quarante-sept ans plus tard, je parcours la planète en exerçant le métier de fascinateur. Je crois au pouvoir de l’esprit. Grâce à lui, j’ai réalisé ce que j’ai longtemps cru impossible : faire découvrir l’hypnose au public, tout en le divertissant. Lorsque j’ai enfin écouté et apprivoisé – en pleine conscience – la puissance de l’esprit, j’ai su, après bien des détours et des déconvenues, prendre les meilleures décisions pour réaliser mes rêves… Puisse mon livre vous aider à réaliser les vôtres. Je suis Messmer et voici mon histoire." - Messmer

Messmer est l’une des références mondiales en termes d'hypnose et de magnétisme depuis plusieurs années. Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, le québécois est de retour avec un nouveau spectacle : Hypersensoriel !



Sommité dans l’art de la fascination, il repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos 5 sens. Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, cette fois Messmer invite les spectateurs à stimuler et éveiller leurs sens à travers des expériences et des aventures étonnantes et divertissantes.

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.

Le célèbre hypnotiseur est actuellement en tournée internationale et sillonne notamment les routes de France. Il sera par exemple au Mans le 14 mars, à Angers le 15 mars, à Roanne le 20 mars, à Lyon le 21 mars, à Macon le 22 mars, à Dunkerque le 11 juin, à Grenoble le 21 juin, à Marseille le 25 juin ou encore à Nice le 27 juin pour la dernière de la saison. "Le Fascinateur" investira ensuite la scène du Grand Rex à Paris à partir de janvier 2020. Plus de dates sur son site.

Aurélie Valognes : l'auteure préférée des français

Après Mémé dans les orties en 2014, En voiture, Simone et Minute, papillon en 2017 mais également Au petit bonheur la chance l'année dernière, Aurélie Valognes est enfin de retour en librairie avec un nouveau roman. Intitulé La cerise sur le gâteau (Mazarine), il s'agit là de son cinquième opus.



Véritables phénomènes populaires, ses ouvrages sont lus par des millions de lecteurs à travers le monde. En 2018, selon le classement GFK-Le Figaro, la romancière originaire de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine était le troisième écrivain français en nombre de livres vendus, juste derrière Guillaume Musso et devant Marc Levy. Elle est également la première femme de ce classement.

"La cerise sur le gâteau", le nouveau roman d'Aurélie Valognes

L'histoire : La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire… Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage !

Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien… Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?



