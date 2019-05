A La Bonne Heure avec Macha Méril

publié le 28/02/2019 à 12:30

40 longs métrages dans 4 cinémas à Paris, 2 compétitions de films inédits, des rétrospectives et des avant-premières : voilà le programme de la 5e édition du Festival du film russe de Paris qui se tiendra du 11 au 18 mars prochain. Comme tous les ans, Macha Méril est la marraine de l'événement. Le thème de cette année : "Quand les russes s'enflamment" ! A cette occasion, le Festival prendra ses quartiers dans 4 cinémas parisiens : Le Balzac, Le Christine 21, Le Max Linder, Le Studio 28.



La 5e édition du Festival du film russe de Paris aura lieu du 11 au 18 mars 2019

Quand je pense à la Russie, je vois du feu. L’Oiseau de Feu de Stravinski. L’incendie de Moscou. La passion d’Anna Karénine. La bouillante Catherine II. La chaleur du borchtch et de la vodka. Les maisons qui brûlent dans Sibériade de Kontchalovski et dans Solaris de Tarkovski. Les flammes embrasent la musique et le cinéma russe. Pour notre grand bonheur. De cinéphiles et d’amoureux de la Russie ! Macha Méril Partager la citation





Depuis toujours, les cinéastes russes filment leur pays en décrivant mieux que quiconque la vie quotidienne, ses petits et grands bonheurs, avec humour chez Eldar Riazanov, acidité chez Kira Mouratova ou encore flamboyance avec Fiodor Bondarchuk.

Pour cette 5e édition, l'événement a pour objectif de faire découvrir au public français de nouveaux talents. Le festival présentera au cinéma Balzac cinq long-métrages inédits en compétition et 6 courts métrages au Max Linder.

A voir également : la première rétrospective des comédies d’Eldar Ryazanov, et, au Christine 21, un choix de films de la "nouvelle vague" venue de l’Est dans la foulée des années 1960, en guise d’hommage à Kira Mouratova.



L'équipe du festival réserve aussi deux surprises aux spectateurs : un ciné concert à Montmartre dans le célèbre Studio 28 avec le film russe que Jean Cocteau avait choisi en 1928 pour ouvrir cette salle, et l’intégrale de Guerre et Paix, 7 heures épiques, présentée au Balzac. Diversité, profondeur, richesse, le cinéma russe reste fort, excessif, passionné. Enflammé !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis, que vous pouvez encore aller applaudir tous les weekends à 20h30, sur la scène du Théâtre des 2 ânes: https://bit.ly/2Pj1Gar



Photo spectacle Régis Mailhot Crédit : Théâtre des 2 ânes