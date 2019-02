A La Bonne Heure avec Jean-Fi en direct du Salon de l'Agriculture

publié le 26/02/2019 à 12:30

Son ascension n'en finit pas ! Après 18 ans comme steward, Jeanfi Janssens est aujourd'hui un humoriste à part entière, devenant par la même occasion la coqueluche du public ! Reconversion réussie donc pour ce Ch'ti. Depuis décembre 2017, il sillonne la France et se raconte dans un one-man-show trash, tendre et hilarant intitulé Jeanfi Janssens décolle. De son enfance dans le Nord aux passagers qu’il servait sur ses vols, Jeanfi se confie et dévoile l’envers du décor de sa vie avec autodérision et humour !

JeanFi Janssens en tournée avec son one-man-show et sur la scène de Bobino du 13 au 17 mars prochains

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long courrier ou découvert lors de passages TV remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes… Jeanfi Janssens, ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, nous conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord... Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, Jeanfi Janssens Décolle vous dépayse et vous rappelle de ne jamais oublier d'où l'on vient !

Actuellement en tournée dans toute la France, vous pourrez notamment aller applaudir l'artiste du 13 au 17 mars prochains sur la scène du Théâtre Bobino à Paris. Nous vous proposons un avant-goût de ce qui vous attend avec un extrait du spectacle ci-dessous...

> Bande-annonce - "JeanFi Janssens décolle"

