A La Bonne Heure avec Isabelle Gelinas et Jacques Expert

Deux épisodes inédits de la série française "Crimes parfaits" seront proposés aux téléspectateurs de France 3 le mardi 14 mai, dès 21h05, avec Isabelle Gélinas, notre invitée et Arthur Mazet.



Les deux acteurs retrouvent des rôles qu’ils avaient déjà incarnés lors de deux précédents épisodes de cette collection en 2017 : un duo d'enquêteurs qui fait tout pour trouver la faille dans le plan imaginé par un tueur, qui pense avoir commis le crime parfait. Un meurtrier connu dès le début de l'épisode par le spectateur (un peu comme dans un épisode de « Columbo »), et qui voit donc son plan pas si parfait déjoué.



Le jour de ma mort Crédit : Sonatine

Jacques Expert, ancien directeur des programmes d'RTL qui se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture, vient nous présenter son 11e roman, un polar sombre qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière page !

Le résumé: "Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec qui elle s’apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette nuit d’un dimanche d’octobre, elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l’affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort.

Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre.

Commence alors un suspense de tous les instants.

La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement en danger alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ?"

