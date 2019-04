A La Bonne Heure avec François Lenglet

publié le 24/04/2019 à 12:30

Journaliste économique qui vous donne rendez-vous chaque matin à 07h39 dans la matinale d'Yves Calvi, François Lenglet est de retour en librairie depuis le 27 mars dernier avec Tout va basculer !, édité chez Albin Michel. Dans cet ouvrage, il y analyse les années en "9" : 1919, 1929, 1969, 2009. Pourquoi ces années en particulier ? Parce qu'elles ont été annonciatrices, selon le spécialiste économique du journal de 20h sur TF1, de grands changements sur le plan politique et économique. Et 2019 ne devraient pas déroger à la règle, à en croire le bandeau du livre : "2019, l'année de tous les dangers".

"Tout va basculer" de François Lenglet (Albin Michel)

"En 2019 deux courbes vont se croiser : celle de la montée des populismes et celle de la crise financière et boursière. La situation est explosive ! Nous basculons dans un autre monde. François Lenglet examine les raisons de cette mutation pour montrer l’émergence d’un nouveau cycle économique et politique : la fin du libéralisme et le retour de l’autoritarisme. Un autoritarisme cousin de celui de l’entre-deux-guerres, entre les traités de 1919, la crise de 1929 puis du début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Partant de ces leçons, François Lenglet nous dessine le monde tel qu’il sera en 2029, et nous permet de nous préparer à tous les dangers. Une fresque étonnante qui éclaire notre avenir !"

Avec Tout va basculer !, François Lenglet dessine également le monde tel qu'il sera dans 10 ans, en 2029, afin que le lecteur se préparer à tous les dangers : "La crise politique avec la marée populiste mondiale et la crise financière avec l'endettement et un possible tsunami financier sont deux conséquences de la même cause. Elles procèdent toutes les deux de l'extinction du cycle libéral qui s'est épuisé et qui a provoqué des déséquilibres très importants dans le monde entier. Nous sommes à la veille d'une vraie secousse financière" expliquait-il en mars dernier au micro d'Yves Calvi.

