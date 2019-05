A La Bonne Heure avec Francis Huster

publié le 08/05/2019 à 12:30

Actuellement sur les planches du Théâtre de Poche (Paris 7), Francis Huster est à l'affiche de Bronx de Chazz Palminteri. Seul sur scène pendant 1h15, le comédien incarne près d'une vingtaine de personnages. Steve Suissa, qui signe la mise en scène, s'est inspiré du film Il était une fois le Bronx de Robert de Niro, sorti en 1993.

"Bronx" de Chazz Palminteri, avec Francis Huster au Théâtre de Poche

L'histoire : Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où la mafia règne sans partage, et le racisme perdure... Le petit Cologio observe du haut de ses neuf ans le monde des "affranchis". Il est particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal, l’intérêt de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre le mode de vie que lui propose le milieu des gangsters et celui de sa vraie famille, entre crime et droiture.

> "Bronx" - Teaser

Bronx de Chazz Palminteri avec Francis Huster au Théâtre de Poche, jusqu'au 07 juillet 2019. Du mardi au samedi 21h. Matinée le dimanche à 15h.

