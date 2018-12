A La Bonne Heure avec Élie Semoun

publié le 28/09/2018 à 12:30

En 2017, les téléspectateurs de France Ô avaient pu découvrir la passion d'Élie Semoun pour la botanique, lors d’un documentaire tourné dans les Antilles. L'humoriste continue sur sa lancée ! En effet, le 4 octobre prochain, il publiera Pelouse Interdite aux éditions Ulmer. Un ouvrage à travers lequel Élie ouvre les portes de son jardin aux lecteurs.

"Pelouse interdite" d'Elie Semoun, aux éditions Ulmer

L'humoriste n'a jamais caché sa passion pour les plantes ! Pour ce passionné de botanique, son jardin est devenu un refuge, un havre de paix, qui lui permet de se ressourcer entre deux spectacles et de garder "les pieds sur terre".

Émaillé d'informations pratiques sur les plantes citées par Didier Willery, cet ouvrage est un témoignage personnel d'Élie Semoun, avec ses coups de cœurs, ses échecs, ses réussites. Le livre est également illustré de photos prises par l'artiste.

Elie Semoun en chanson

Onze ans après Sur le fil, Élie Semoun est de retour dans les bacs avec Des paroles en l’air, le troisième album de sa carrière.

"Des paroles en l'air", le nouvel album d'Elie Semoun

On le connait pour ses textes et spectacles comiques, pourtant Élie écrit aussi des chansons. Dans ce nouvel opus produit par Marc Di Domenico, à qui l'on doit Chambre avec vue d'Henri Salvador ou encore certains albums de Charles Aznavour, le comédien chante avec talent des textes simples ou légers, fredonnés ou parfois presque parlés d’une grande sensibilité et d’une grande poésie.



Du 23 au 30 septembre prochains, Les Désobéissants de l’humour feront l’école buissonnière. En solo, en duo ou plus si affinités, les humoristes les plus indisciplinés de France se succéderont sur la scène mythique du Théâtre des 2 Ânes. Un festival proposé par Régis Mailhot, que vous pouvez également retrouver les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...