A La Bonne Heure avec David Hallyday

publié le 10/12/2018 à 13:03

Avec 30 ans de carrière à son actif, vendredi dernier est sorti J'ai quelque chose à vous dire, le treizième album studio de David Hallyday. Un disque "thérapeutique" selon le chanteur mais également un hommage à son père, le rockeur Johnny Hallyday, disparu le 5 décembre 2017.

"J'ai quelque chose à vous dire", le nouvel album de David Hallyday

Depuis la mort du taulier, David Hallyday s’était muré dans un silence médiatique pendant de longs mois. C'est au travers de la musique que l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps a décidé aujourd'hui de s'exprimer afin de répondre aux critiques et faire son deuil.

Son nouvel opus se compose de 11 titres. On y retrouve des ballades rythmées sur un son pop rock entièrement réalisé par le chanteur. Côté paroles, David a fait appel à Lionel Florence, Julie d'Aimé et Arno Santamaria. Dans les différents textes, ces trois auteurs de talents abordent notamment la pudeur de David dans la chanson qui donne son titre à l'album, il y est également question d'amour dans A toi je pardonne, Seul au monde ou encore Rappelle-moi de t'oublier, mais aussi la nostalgie du temps qui passe dans Jamais dire jamais. L'espoir est également au cœur de cet album avec My reflexion.

Le nouvel extrait de l'opus s'intitule Ma dernière lettre, co-écrite par Arno Santamaria et que David a imaginé comme une lettre imaginaire dans laquelle Johnny Hallyday s'adresse à son fils. Pour le clip, le chanteur a souhaité confier la réalisation à Laura Smet, sa sœur. Nous vous proposons de le découvrir ci-dessous...

> David Hallyday - "Ma dernière lettre"

C'est donc un album puissant, rempli d'émotion mais surtout très personnel que nous offre David Hallyday. Avis aux fans : l'artiste défendra son nouvel opus lors d'une tournée française qui débutera en 2019.

