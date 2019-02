A La Bonne Heure avec Clara Luciani et Bruno Wolkowitch

publié le 20/02/2019 à 12:30

"Révélation scène" de l'année lors des 34e Victoires de la Musique le 8 février dernier, Clara Luiciani est l'étoile montante de la chanson française. Avec plus de 25.000 albums vendus et des concerts affichant complets dont une Cigale et un Olympia, l'artiste de de 26 ans revient aujourd'hui dans les bacs. Elle publie la réédition de Sainte-Victoire, son tout premier album sorti en avril 2018. Au menu de cette nouvelle édition : quatre titres inédits dont une reprise de Qu'est-ce que t'es belle, un duo avec Philippe Katerine devenu Qu'est-ce que t'es beau.



"Sainte-Victoire", le premier album de Clara Luciani, en édition deluxe

Si elle se défend d'être une femme de son époque, elle est pourtant une femme d'aujourd'hui. Après s'être, un temps, glissée dans les pas de ses aînés, Clara Luciani est en marche pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française. La chanteuse a un don pour l'écriture, celui de transposer le récit personnel en une valeur universelle. Une écriture qui possède la patine des chanteuses passionnelles avec lesquelles elle a grandi, de Françoise Hardy à Lana Del Rey en passant par Barbara, Blondie ou Nico.

Actuellement en tournée dans toute la France, l'interprète de La Grenade (clip à découvrir ci-dessous) sera sur la scène de l’Olympia le 12 avril. Un concert qui affiche déjà complet ! Mais que les fans se rassurent : l'artiste a rajouté une date supplémentaire le 12 septembre prochain. Vous pourrez également aller l'applaudir au Printemps de Bourges le 19 avril. Clara Luciani est une bombe musicale à ne surtout pas manquer !



> Clara Luciani - "La grenade"

"7 morts sur ordonnance" : du cinéma au théâtre !

Après 12 hommes en colère, Francis Lombrail, directeur du Théâtre Hébertot, vient d'adapter un autre film sur scène : 7 morts sur ordonnance en collaboration avec Anne Bourgeois. Une première pour ce long métrage de Jacques Rouffio, nommé Meilleur Film lors des César en 1976. L'homme de théâtre lorgnait depuis plusieurs années sur cette histoire. Il avait même racheté par deux fois les droits du film.



Pour porter la pièce, Francis Lombrail a fait appel à Bruno Wolkowitch. Le comédien donne notamment la réplique à Claude Aufaure, Valentin de Carbonnières, Jean-Philippe Puymartin, Julie Debazac, Francis Lombrail, Jean-Philippe Bêche et Bruno Paviot.

"7 morts sur ordonnance" d'après le film de Jacques Rouffio, avec Bruno Wolkowitch

L'histoire : Deux brillants chirurgiens disparaissent dans les mêmes conditions à 15 ans d’écart, victimes de manipulations sournoises d’un chef de clinique concurrencé par leur réussite. Pouvoir, argent et honneur sont au cœur de cette intrigue inspirée de faits réels qui se sont déroulés dans une grande ville de province. Fragilités, chantage et harcèlement… Comment ont-ils été précipités vers cette issue fatale ?



Découvrez la bande-annonce de la pièce ci-dessous...

> "7 morts sur ordonnance" - Bande-annonce

Le film 7 morts sur ordonnance s'inspire d'un fait divers remontant à 1969 : cette année-là, le suicide à Reims d'un chirurgien présente des similitudes avec la mort d'un de ses confrères survenu dans la même ville en 1952. Dans le cadre d'une histoire de cercle de jeux, les deux chirurgiens étaient victimes d’une campagne de calomnies et de chantage d'un puissant mandarin local dont ils écornaient la réputation. Ces pressions les poussèrent à abattre leur famille à coups de carabine avant de se donner la mort. Partant de ces deux tragédies, le scénariste du film Georges Conchon s'était lancé dans un véritable travail d'enquête en se rendant à Reims. Objectif : récolter un maximum d'informations pour l'écriture du scénario.



7 morts sur ordonnance de Francis Lombrail, actuellement au Théâtre Hébertot. Représentation du mardi au samedi à 21h. Matinées le dimanche à 15h30.

