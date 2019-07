A La Bonne Heure avec Boris Cyrulnik

publié le 30/04/2019 à 12:30

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre. Le médecin originaire de Bordeaux est également l'auteur de nombreux ouvrages à succès : Un merveilleux malheur (1999), Les vilains Petits Canards (2001), Sauve-toi, la vie t'appelle (2012) ou encore Psychothérapie de Dieu (2017).

Aujourd'hui, l'écrivain revient avec La nuit, j’écrirai des soleils, édité chez Odile Jacob. Cet essai est un livre bouleversant, de témoignage et d’émotion, où Boris Cyrulnik convoque les déchirures d’écrivains célèbres, les conjugue au regard de sa propre vie et met en lumière les bienfaits de l’imaginaire, la puissance du rêve et les pouvoirs de guérison de l’écriture.

"la nuit, j'écrirai des soleils" de Boris Cyrulnik (Odile Jacob)

"Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et aux histoires des enfances fracassées, qu’il est toujours possible d’écrire des soleils. Combien, parmi les écrivains, d’enfants orphelins, d’enfants négligés, rejetés, qui, tous, ont combattu la perte avec des mots écrits ? Pour eux, le simple fait d’écrire changea le goût du monde. Le manque invite à la créativité. La perte invite à l’art, l’orphelinage invite au roman. Une vie sans actions, sans rencontres et sans chagrins ne serait qu’une existence sans plaisirs et sans rêves, un gouffre de glace. Crier son désespoir n’est pas une écriture, il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut mettre en scène l’expression de son malheur. L’écriture comble le gouffre de la perte, mais il ne suffit pas d’écrire pour retrouver le bonheur. En écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, l’écrivain raccommode son moi déchiré. Les mots écrits métamorphosent la souffrance." - Boris Cyrulnik

