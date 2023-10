Pourquoi le plus grand danger pour notre planète, c'est la disparition des vers de terre ?

Hubert Reeves disait que la disparition du ver de terre était aussi inquiétante que la fonte des glaces. Le problème, c’est que le ver de terre, tout le monde s’en fout. Il n'est même pas reconnu comme animal par la loi. Pourtant, il représente entre 60 % et 80 % de la biomasse terrestre. Si on pèse tous les vers de terre de la planète, ça donne autour de cinq milliards de tonnes.

On le surnomme l’ingénieur des sols. Il joue un rôle vital dans la fertilité des terres. Et je vous rappelle que 95 % de notre alimentation vient des sols. Directement, les légumes, ou indirectement. Sans herbages ou graines, impossible de faire d’élevage donc de viande. En se déplaçant, il creuse des galeries qui aèrent la terre et permettent à l’eau de s’écouler. Cela nourrit le sol et permet au passage d’éviter les inondations. Il oxygène aussi les sols en les remuant. C’est une bêche vivante, les vers de terre remuent 30 tonnes de terre par an et par hectare. Et ses excréments sont très importants.

Le lombric, autre nom du ver de terre, c’est un tube digestif ambulant. Il se nourrit de débris végétaux, de larves de parasites, et des plantes. Et tout ça, il le transforme et le rejette. En vingt-quatre heures, il évacue l’équivalent de son poids. Et figurez-vous qu’un caca de ver de terre contient quatre fois plus d’azote, sept fois plus de phosphore, onze fois plus de potasse que le sol naturellement. Bref, c’est un engrais imbattable. On estime que ça augmente de 25 % le rendement des sols.

Le ver de terre est menacé par les pesticides et par le réchauffement climatique. Il n’a pas de poumon, il respire par la peau. Et il a besoin que la terre soit humide pour absorber l’oxygène. Un sol sec et il meurt. Voilà pourquoi les géodrilologues tirent la sonnette d’alarme.





















