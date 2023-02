Jardinage : comment confectionner son carré potager ?

Nous allons revenir à ma première expérience avec le potager car vous le savez, il y a un peu plus de 10 ans, j’ai découvert cette passion du jardin potager par hasard. Et à mes débuts, j’ai décidé d’installer des potagers en carrés afin de pouvoir les démonter facilement mais aussi d’avoir rapidement un sol fertile pour la culture de mes légumes.

Avant de vous partager mes quelques conseils pour fabriquer ou choisir votre carré potager dans le commerce, il faut trouver le bon emplacement pour installer son carré. Comptez au minimum 6 à 8 heures d’ensoleillement dans la journée et abrité des vents du Nord.

Et ensuite, se pose la question de savoir s’il faut retirer l’herbe, retourner la terre ou non ! Je vous conseille de retirer les cailloux si vous en avez beaucoup, pour l’herbe, elle peut rester, elle sera enfouie sous le carré donc elle ne risque pas de gêner vos cultures. Vous pouvez si vous le souhaitez, mettre un coup de grelinette sur la surface de votre carré afin d’aérer votre sol.

Comment confectionner un carré potager ?

Alors un carré potager, c’est quoi ? C’est tout simplement un carré en bois que nous allons acheter dans un magasin. Pour les plus bricoleurs, vous pouvez bien entendu le réaliser vous-même avec 4 planches, quelques vis et le tour est joué ! Mais attention, essayez de respecter quelques critères avant de vous lancer dans sa confection.

Je vous conseille par exemple d’utiliser des planches de 1m20 pas plus, pour pouvoir facilement accéder au centre de votre potager. Essayez d’avoir une structure avec une hauteur d’au minimum 40cm pour vous permettre de cultiver des carottes par exemple. Je vous conseille aussi d’utiliser un géotextile autour du bois pour avoir une solution plus pérenne car on le sait, le bois au contact de la terre et de l’eau va rapidement faire pourrir votre structure. Et pour finir, ma petite astuce, n’hésitez pas à placer dans le fond de votre carré, un grillage à poules pour éviter que les rongeurs comme la taupe ne remontent dans votre carré pour manger vos carottes !

Et pour finir, on va remplir notre carré, plusieurs solutions s’offrent à vous, soit vous achetez du terreau en jardinerie, soit vous utilisez de la terre de votre jardin dans laquelle vous allez ajouter environ 30% de compost mûr. Vous pouvez aussi ajouter quelques poignées de sable afin d’alléger votre terre.

Ensuite, on va attendre mi-mars pour semer nos premiers légumes, comme la fève ou encore la laitue. En attendant, si vous avez la possibilité d’ajouter une couche de paille ou de foin au-dessus de votre carré, c’est l’idéal ! Vous pouvez aussi ajouter vos déchets alimentaires en surface pour nourrir votre terre encore quelques semaines !

Et en attendant, je vous conseille la lecture du livre : Le guide pratique du potager en carrés par Anne-Marie Nageleisen aux éditions Ulmer.

