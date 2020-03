publié le 11/03/2020 à 10:20

13 films sont à l'affiche ce 11 mars 2020. Coup de cœur pour Radioactive de la réalisatrice Marjane Satrapi. Elle avait frappé fort en 2007 avec Persepolis, adaptation de sa bande dessinée et avait enchaîné ensuite avec des projets qui ont moins rencontré le public, malgré l'excellent The voices avec Ryan Reynolds (Deadpool) en 2014.

La revoici avec ce biopic consacré à Marie Curie, d'où le titre Radioactive. C'est un portrait saisissant d'une génie, dont le duo avec son mari Pierre (Sam Riley) a été à l'époque au début du XXe siècle mis de côté au profit de Monsieur qui a reçu seul leur prix Nobel de physique. Travaux que Madame poursuit après la mort brutale de son époux. On découvre une femme méconnue, décriée, pas forcément sympathique, mais totalement fascinante.

C'est l'actrice britannique Rosamund Pike, (Orgueil et préjugés, Gone girl), qui endosse la blouse de Marie Curie pour un film qui est à la fois sentimental et spectaculaire et qui réussit à mettre en scène de manière vivante et intéressante des données scientifiques rébarbatives pour le commun des mortels.

> RADIOACTIVE – Bande-annonce officielle VOSTF – Marjane Satrapi (2020)

"Une sirène à Paris" de Mathias Malzieu

Mathias Malzieu du groupe Dionysos part d'un sujet en or : un crooner au cœur brisé (Nicolas Duvauchelle) découvre une sirène (Maryline Lima) sur un quai de Seine. Chacun va devoir faire confiance à l'autre pour se découvrir, mais il gâche tout par une volonté acharnée à tout esthétiser. Le film mêle action, onirisme, fantastique et sentiments : on dirait du Jean-Pierre Jeunet mixé à du Luc Besson, mais ça ne fonctionne jamais et les acteurs, Nicolas Duvauchelle, Maryline Lima, Rossy de Palma ou Tchéky Karyo n'ont pas l'air d'y croire beaucoup et du coup en font des tonnes. Dommage.

> Une Sirène à Paris - Bande-annonce - VF

"La Bonne épouse" de Martin Provost

Réjouissante comédie sociale située dans les murs d'une école des bonnes manières, nous sommes en 1967, sur laquelle le vent du féminisme va soudainement se mettre à souffler très fort ! Un film signé Martin Provost qui à travers cette époque-là, nous parle de la nôtre, et de la place des femmes dans la société. Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Édouard Baer ou François Berléand s'en donnent à cœur joie, autour d'une Juliette Binoche en grande forme dans ce registre comique où elle s'aventure peu.

"Paulette me fait rire, elle m'émeut aussi car elle a décidé de rentrer dans cette institution par protection. Elle sort de la guerre, ses parents sont morts et elle n'arrive pas à retrouver son amour de jeunesse (...) Elle choisit cette institution comme un carcan protecteur et finalement elle n'en peut plus, mais elle ne le sait pas encore", confie Juliette Binoche sur RTL.

> LA BONNE ÉPOUSE Bande Annonce (2020) Juliette Binoche, Edouard Baer, Comédie

"Vivarium" de Lorkan Finnegan

Imaginez un jeune couple visitant une maison à acheter dans un lotissement étrange, composé de pavillons identiques à perte de vue. Abandonnés par l'étrange vendeur qui les accompagnait, Tom (Jesse Eisenberg) et Gemma (Imogen Poots) vont se retrouver prisonniers de ce labyrinthe immobilier, où personne ne semble vivre à part eux, retombant sans cesse sur leur maison, le N°9, quand ils essayent de s'enfuir. Ils sont approvisionnés chaque jour par des cartons dans lesquels ils trouvent de quoi se nourrir et se laver. Seuls, jusqu'au jour où on leur livre un bébé qu'ils doivent élever s'ils veulent êtres libres...



On est entre la 4e dimension, Le prisonnier et Black Mirror, côté série et visuellement dans un tableau de Magritte. C'est totalement fascinant et effrayant avec notamment Jesse Eisenberg l'acteur révélé par The social Network.

> Vivarium - Bande annonce HD VOST