L'une des sorties les plus importantes pour cette première semaine de mai au cinéma est la très attendue suite des Petits mouchoirs de Guillaume Canet : Nous finirons ensemble. Sortie il y a 10 jours en Gironde (cadre du film oblige) et déjà vu par 52.000 spectateurs, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, François Cluzet et Laurent Lafitte étaient sur RTL jeudi dernier pour parler de ce film qui permet de retrouver la bande que l'on avait laissée, réunie autour du cercueil de leur ami Ludo.



Mais, près de 10 ans après, rien ne va plus : le groupe s'est fâché, chacun a subi les joies et les peines de la vie... À l'occasion des 60 ans de Max, (François Cluzet), tous pensent lui faire une bonne surprise en débarquant chez lui au Cap Ferret mais les retrouvailles seront fraîches et acides.



Nous finirons ensemble est un formidable film sur l'amitié, le temps qui passe, les regrets... Canet met en scène ses acteurs et les paysages sublimes du Bassin d'Arcachon avec élégance et douceur, entre quelques scènes irrésistibles de drôlerie... N'oublions pas le régional de l'étape : Joël Dupuch, ostréiculteur devenu comédien qui replonge lui aussi dans cette histoire. C'est une figure, un des personnages du Cap Ferret et du Bassin d'Arcachon.

> Nous Finirons Ensemble - Bande-annonce officielle HD

"Gloria Bell"

Portrait d'une quinquagénaire pour qui le frisson passe par l'étourdissement le week-end en boîte de nuit et à des rencontres sans lendemain... Jusqu'au jour où Gloria croise la troupe d'Arnold (épatant John Turturo) et assume enfin son désir de vivre par et pour elle-même, au-delà d'un quotidien répétitif et d'amis ou de proches qui la considèrent comme faisant partie des meubles...

Gloria Bell offre à Julianne Moore un rôle à la fois fragile et sensuel. La star oscarisée alterne depuis des années grosses productions et films indépendants : le film du Chilien Sebastian Lelio fait partie de cette seconde catégorie.

> Gloria Bell | Official Trailer HD | A24

"Coming out"

À partir de vidéos filmées et postées sur internet par des milliers de jeunes dans le monde, le réalisateur Denis Parrot propose un éventail de toutes les situations imaginables quand un garçon ou une fille révèle leur homosexualité à leurs proches... Instants bouleversants, terrifiants ou drôles, le film n'a rien de militant, c'est juste un tour de la planète de ce moment délicat où il faut - non pas "avouer" comme on le ferait d'une faute - mais dire les choses...



Difficulté de parler, difficulté d'être entendu et compris... Coming out est un documentaire utile et humain à ne pas rater.

> COMING OUT - Bande annonce

"Tremblements", "Coeurs ennemis", "Duelles"

À découvrir aussi un film belge Duelles qui parle aussi d'amitié : celle de deux jeunes filles vivant à Bruxelles au début des années 60 avant qu'un événement tragique ne vienne remettre en question leur existence et leur duo qui devient... duel. Film rude, avec notamment Verlee Baetens, formidable actrice belge révélée dans Alabama Monroe.



Coeurs ennemis avec Keira Knightley qui raconte les tourments d'une femme d'officier anglais dans le Berlin dévasté de 1946, devant cohabiter chez un architecte allemand. Peu à peu, la détestation de l’ennemi d'hier va faire place au trouble amoureux. C'est un pur mélo, classique mais très correctement exécuté.



Notez aussi la sortie du film Tremblements qui se déroule au Guatemala. Récit tiré d'une histoire vraie, celle de Pablo très croyant, homophobe assumé, tombant amoureux d'un autre homme, Francisco avant que l'Église et ses proches n'essayent de le "soigner" et de l'éloigner du pêché... Film très dense, très lourd mais passionnant.

> DUELLES Bande Annonce (Thriller, 2019) Date : 01/05/2019