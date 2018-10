Nicolas Sarkozy dans Les Essentiels

publié le 21/07/2018 à 22:51

Les Essentiels de Nicolas Sarkozy

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Maxime Le Forestier au Palais des Congrès en 1975



Le Livre : « Le livre de ma mère », récit autobiographique écrit par Albert Cohen et paru en 1954



Le film : « Procès de Jeanne d’Arc », de Robert Bresson, sorti en 1953.



La chanson : « Un garçon triste », interprétée par Isabelle Boulay et composée par Carla Bruni.

Nicolas Sarkozy invité de Stéphane Boudsocq dans "Les Essentiels" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Pour découvrir les essentiels de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels 2018.