publié le 31/07/2018 à 08:01

Netflix a trouvé un remède contre la canicule. Un nouveau catalogue de séries, films et documentaires à regarder au frais, autant que faire se peut. Et pour ce mois d'août, les abonné(e)s du géant américain du streaming s'apprêtent à découvrir les aventures de la princesse Bean dans Désenchantée, écrites et réalisées par Matt Goering (Les Simpsons).



Doctor Who, dont la onzième saison avec Jodie Whittaker est prévue pour l'automne prochain, vous entraînera dans le dernier voyage spatio-temporel du Docteur incarné par Peter Capaldi. Quant à l'avocat véreux de Breaking Bad (Bob Odenkirk), il continue sa longue descente dans le monde du crime dans la quatrième saison de Better Call Saul.



Côté films, Out of Africa, le classique de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford, est attendu à la fin du mois pour (re)vivre l'une des plus belles histoires d'amour du 7e art.

Les séries

Better Call Saul (saison 4), 7 août : Spin-off de la série Breaking Bad, Better Call Saul est centré sur le personnage de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) avant qu'il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman, l'avocat véreux de Walter White (Bryan Cranston). Dans cette quatrième saison, Jimmy McGill plonge de plus en plus dans le monde du crime, après la mort de son frère Chuck.



La Casa de las flores (saison 1), 10 août : Dans cette comédie noire, le créateur du show Manolo Caro vous entraîne dans le quotidien d'une famille mexicaine, menée à la baguette par une riche matriarche. Mais, lorsque la maîtresse de son époux décède, les secrets et scandales remontent à la surface.



Doctor Who (saison 10), 15 août : Si la BBC prépare la sortie de la onzième saison de la série avec Jodie Whittaker pour l'automne prochain, Netflix diffusera la dernière saison de Doctor Who avec Peter Capaldi dans le rôle-titre. Dans cette ultime aventure de l'acteur, le Docteur garde un coffre géant, qui semble contenir un dangereux prisonnier.



Désenchantée (saison 1), 17 août : Matt Groening (Les Simpsons) persiste et signe avec Désenchantée. Dans cette série animée, le public suivra les mésaventures de la princesse Bean, qui refuse de se marier au prince pour vivre ses propres aventures. Accompagnée d'un elfe et d'un démon, Bean parcourt le royaume, non sans oublier de boire des litres de bières sur la route et de semer la zizanie.



Films et documentaires

Tel père, 3 août : Dans ce film original Netflix, Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars et Gossip Girl) incarne Rachel, une accro de travail plaquée le jour de son mariage. Contre toute attente, elle décide quand de même de partir en lune de miel avec son père (Kelsey Grammer) avec qui elle ne s'entend pas très bien.



Insatiable, 10 août : Accusée de grossophobie, cette série Netflix fait polémique. Elle raconte l'histoire de Patty, une adolescente américaine, en surpoids. Complexée, elle est harcelée par ses camarades, jusqu'au jour où elle se réveille et devient soudainement filiforme. Mais, loin de vouloir devenir la reine du lycée, Patty va prendre sa revanche et de se venger de toutes celles et ceux qui se sont moqués d'elle.



À tous les garçons que j’ai aimés, 17 août : Lara Jean est d'une timidité maladive. Elle écrit ainsi des lettres d'amours aux garçons qu'elle a aimés au lycée, sans jamais les envoyer. Jusqu'au jour où les précieux écrits se retrouvent entre les mains de leurs destinataires...



Follow This, 23 août : Dans ce documentaire, les journaliste de Buzz Feed US vous entraîne dans les coulisses de leurs enquêtes les plus excentriques.



Out of Africa, 29 août : Film culte de Sydney Pollack sorti en 1986 avec Meryl Streep et Robert Redford, Out of Africa raconte la passion entre Karen et Denys au Kenya. La jeune femme doit alors rejoindre son mari le Baron Von Blixen (Klaus Maria Brandauer), qu'elle n'aime pas. Mais, sa rencontre avec Denys va changer sa vie.