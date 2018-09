publié le 18/09/2018 à 09:05

Voici la série qui a reçu un certain nombre de prestigieux Emmy Awards dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018 et pourtant, elle est encore méconnue. Mme Maisel, femme fabuleuse (ou The Marvellous Mrs. Maisel en anglais) mérite le détour. Elle a été sacrée meilleure série comique, son actrice principale Rachel Brosnahan a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie, sa partenaire à l'écran Alex Borstein a reçu l'Emmy du meilleur second rôle et Amy Sherman-Palladino a remporté deux statuettes pour la réalisation et l'écriture du tout premier épisode. La série a été l'une des grandes gagnantes de la soirée.



L'intrigue nous propulse dans les années 50 à New York. La série orbite autour de la vie de Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan), une mère au foyer juive qui soutient Joel son mari, y compris quand celui-ci fait du stand-up pour faire rire les clients d'un café de Greenwich Village. Seul problème : Joel est un menteur pathologique. Il a volé une grande partie de ses blagues (qu'il n'exécute pas toujours admirablement d'ailleurs) et annonce, après une mauvaise soirée, à Midge qu'il l'a trompée...

Midge boit alors pour oublier et monte sur scène pour délivrer ses sketches dans l'improvisation la plus totale. Elle va même jusqu'à montrer ses seins, ce qui, dans l'Amérique des années 50, ne passe pas du tout. Malgré un petit séjour en cellule de dégrisement, Midge se rend compte qu'elle veut continuer à faire rire... le début d'une carrière et d'une nouvelle vie de femme libérée. Nous n'en dévoilerons pas plus pour ne pas gâcher le plaisir.

Amazon, qui produit la série, n'a peur de rien et veut inciter les téléspectateurs à découvrir cette série extraordinaire, le fameux "Pilot", le premier épisode de la saison 1 est disponible sur YouTube.

> The Marvelous Mrs. Maisel - Episode 101: Pilot | Prime Video