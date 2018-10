Michel Cymes dans Les Essentiels

publié le 14/07/2018 à 15:00

Les Essentiels de Michel Cymes

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : « Uni vers l’uni » de Michel Jonasz au Palais des Sports de Paris en 1985.



Le Livre : « Croix gammée contre caducée », sous-titré « Les expériences humaines en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale », écrit par François Bayle et publié en 1950



Le film : « Soleil vert » de Richard Fleisher, avec Charlton Heston, sorti en 1973



La chanson : « My way » chanté en duo par Frank Sinatra et Lucciano Pavarotti

Le dernier ouvrage de Michel Cymes « Chers hypocondriaques », est sorti en mai dernier chez Stock





