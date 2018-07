publié le 29/09/2016 à 17:40

Taxi passe la cinquième. Luc Besson via sa société Europa Corp a confirmé qu'il planchait bien sur un nouvel épisode de la saga, avec Malik Bentalha et Franck Gastambide. Les deux acteurs reprendront le duo initial formé par Samy Nacéri et Frédéric Diefenthal dans les rôles du chauffeur de taxi et du policier maladroit. Un casting qui change pour un film qui sortira le 31 janvier 2018. Presque 10 ans après la sortie du premier épisode, les fans se demandent déjà ce que peut leur réserver le cinéaste français.



Pour le moment, il faudra encore patienter pour découvrir si le Commissaire Gilbert (Bernard Farcy) fera aussi partie de l'aventure. Côté scénario, Luc Besson compte sur Ahmed Hamidi avec la collaboration de Malik Bentalha. L'acteur a déjà joué en compagnie de Franck Gastambide dans la comédie Pattaya, en février dernier avec Gad Elmaleh.