Lorant Deutsch: "Notre langue est libre, elle s'enrichit en permanence !"

Après le succès de Romanesque, Lorant Deutsch revient avec une version "augmentée", enrichie de formidables illustrations, de son passionnant ouvrage sur les origines de notre langue. Saviez-vous que le français que nous parlons doit beaucoup plus aux romains et aux arabes qu'aux gaulois ? Saviez-vous que beaucoup de mots anglais viennent directement du français ? Autant d'informations surprenantes que vous apprendrez dans cette nouvelle version de Romanesque et que vous pourrez entendre sur scène, puisque Lorant sera sur la scène du Théâtre de Paris à partir du 14 octobre dans Romanesque: le best-seller sur scène !

La folle aventure de la langue française

Les lecteurs se sont délectés de la première édition de Romanesque, paru en 2018 et qui commence par une provocation : nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, au moins sur le plan de la langue. L’ancêtre du français, c’est le latin de Jules César, qui a envahi nos terres et que l’usage populaire va peu à peu transformer en « roman », puis enrichir de multiples apports : germaniques avec les Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au retour des croisades, italiens à la Renaissance, avant de devenir le français triomphant dans toutes les cours d’Europe au xviiie siècle.

250 illustrations colorent ce voyage à travers les siècles !

