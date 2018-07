publié le 03/07/2018 à 15:53

Plus que jamais, ce rendez-vous angoumoisin créé par Marie-France Brière et Dominique Besnehard mérite sa réputation de grande rentrée du cinéma français puisque d'un côté nous avons une compétition francophone de haut niveau et de l'autre, une série d'avant-premières des grands films de l'automne. Karin Viard a été nommée présidente de ce festival et sera entourée de Camélia Jordana, Raphaël Personnaz, Thomas Lilti et Ludivine Sagnier.



À noter que le pays invité cette année n'est autre que Haïti. L'occasion, donc, de découvrir d'autres horizons cinématographiques venus d'un pays qui n'est pas qu'une simple île des Caraïbes régulièrement ravagée par les catastrophes naturelles.

Les nommés sont :

Une dizaine de films ont été sélectionnés, dont certains bénéficiant d'une attente importante. C'est le cas notamment de L'Amour flou, premier long-métrage de Romane Bohringer ou bien encore Sauvage, un film qui avait électrisé le dernier Festival de Cannes et raconte l'histoire d'un jeune prostitué parisien.

Autres films à noter : Le Vent tourne avec Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamps qui pourrait bien être le Petit paysan de cette année ou bien encore Photo de famille, une remarquable réalisation de Cécilia Rouault que j'ai déjà eu la chance de voir.





Le film nous raconte comment une famille passablement décomposée va devoir ressouder les liens au moment de la mort de la grand-mère. C'est formidable de drôlerie et de tendresse avec un casting fou puisque l'on y retrouve Jean-Pierre Bacri, Vanessa Paradis, Camille Cottin, Chantal Lauby et Pierre Deladonchamps.

> PHOTO DE FAMILLE Bande Annonce (2018) Vanessa Paradis, Camille Cottin

Après la compétition, les avant-premières :

Seulement une douzaine de films pour l'instant mais la liste risque encore de s'étoffer. Le programme est déjà alléchant. On retrouve notamment : Lola et ses frères, le nouveau film de Jean-Paul Rouve avec José Garcia et Ludivine Sagnier. I Feel Good du duo Kervern-Delepine, avec Jean Dujardin et Yolande Moreau, ou bien encore Dilili à Paris, la nouvelle merveille animée de Michel Ocelot, le créateur de Kirikou.



Nous avons également eu l'occasion de voir Première année, un formidable long-métrage de Thomas Lilti dont la sortie est prévue le 12 septembre 2018. Le film raconte la rude épreuve des douze premiers mois d'un étudiant en médecine.

> PREMIÈRE ANNÉE Bande Annonce (Vincent Lacoste, William Lebghil) Film Adolescent 2018

Autre événement à Angoulême : le très attendu Grand bain, de Gilles Lellouche, avec un casting incroyable : Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoit Poelvoorde, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Jean-Hugues Anglade et Marina Foïs. Celui-ci nous raconte l'histoire d'une équipe de natation synchronisée masculine composée de paumés, soumis à la rudesse d'une de leur coach en fauteuil roulant.



Il est à noter que ce 11e festival du Film Francophone d'Angoulême rendra hommage au travail de deux grands cinéastes : Jacques Doillon, en sa présence et Jacques Deray, disparu en 2003 dont plusieurs films seront projetés, notamment en plein air en ce qui concerne Borsalino.