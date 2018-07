publié le 28/03/2018 à 06:39

Le premier épisode de la nouvelle saison de Roseanne a été diffusé mardi 27 mars à la télévision américaine. C'est le 223e, car neuf saisons ont déjà été produites entre 1988 et 1997.



Vous l'avez probablement déjà vue sur M6, qui la diffusait en France. Cela raconte l'histoire de la famille Conner, installée dans l'Illinois. C'est une famille d'Américains moyens, en surpoids, classe ouvrière, pas dans la misère, mais qui ne roule pas sur l'or. La série évoque beaucoup ces sujets-là, souvent pour en rire d'ailleurs. Elle égratigne le rêve américain.

On est très loin du glamour d'Hollywood, ou bien de la bande de copains new-yorkais de la série Friends qui vivent dans un immense appartement hors de prix. Dans Roseanne, on parle des factures en retard, des petits boulots qu'il faut enchaîner.

En plus, elle est interprétée par d'excellents comédiens. Le père, c'est John Goodman, qu'on a vu dans de grands films, notamment des frères Coen. Laurie Metcalf, sa belle-sœur dans la série, était nommée aux Oscars cette année.

"Roseanne" annonce l'ère Trump

Il y a beaucoup de reprises de séries dernièrement, mais celle-ci a vraiment du sens. Car Roseanne annonce au fond l'ère Trump. Il a été élu en bonne partie par cette Amérique-là : blanche, populaire, loin des côtes, qui se sent déclassée.



D'ailleurs, le premier épisode commence par ça. On voit l'héroïne, Roseanne, dire qu'elle n'a plus parlé à sa sœur depuis l'élection. Elle a voté Trump. Et là sa sœur débarque avec un bonnet rose avec deux petites oreilles, censée symboliser un vagin : le "pussy hat", l'emblème des femmes anti-Trump.

> La bande annonce de la nouvelle saison de "Roseanne"

Tout cela est prétexte évidemment à des scènes de comédie. Les auteurs de la série vont essayer de rire de cette Amérique divisée et de la faire rire. D'ailleurs l'actrice principale, Roseanne Barr, qui a donné son nom à la série, et qui la coproduit, a elle-même voté Trump. C'est l'une des rares à Hollywood à le dire publiquement.

Les Américains veulent se rassembler autour du rire

Ce n'est pas la première fois qu'une série comique évoque ainsi la présidence Trump. Will and Grace, une autre série qui a connu un grand succès à la fin des années 90 et au début des années 2000, a fait aussi son retour à l'automne dernier.



Elle a recommencé aussi par un épisode, sur Trump, dans le bureau ovale. Là, les deux héros - elle hétérosexuelle, lui homosexuel - sont anti-Trump. Mais leur meilleure amie, conservatrice, est présentée comme une amie de Melania. Et au fond, là aussi, la série essaye de rassembler l'Amérique en se moquant des fractures politiques qui la divisent.



Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont eu l'idée d'un retour en tournant un mini-épisode pendant la campagne, pour appeler les électeurs à aller voter. Et le succès viral de ce mini-épisode leur a montré que les Américains avaient envie de rire de tout ça, de se rassembler autour du rire quand la bagarre politique les oppose.