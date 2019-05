publié le 16/05/2019 à 19:15

Sur la Croisette, le cinéma se met aux pas de danse. En cette troisième journée ensoleillée, le Festival de Cannes célèbre plusieurs événements : les 20 ans de la sortie de La Cité de la peur et la venue de la star planétaire, Elton John. En parallèle, la compétition continue avec deux films en sélection officielle, Atlantique de Mati Diop et Sorry We Missed You de Ken Loach.



Comme chaque jour, du 14 au 25 mai 2019, la tapis rouge brille de mille feux mais ce soir, il s'illumine de la présence rare du chanteur star, Elton John. Présent pour le biopic Rocketman (le 29 mai 2019 en salles), diffusé en avant-première sur les écrans noirs cannois, il a foulé le tapis aux côtés de l'équipe du film. Parmi eux, le réalisateur Dexter Fletcher et les acteurs Taron Egerton, le double de l'artiste à l'écran, Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Jamie Bell (Billy Elliot).

Retour vers le passé. Le second événement de la soirée nous transporte deux décennies en arrière, une époque où la carioca était reine au Palais des Festivals. La Cité de la peur d'Alain Berberian fête sa vingtième année en 2019. Toute la troupe des Nuls, Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia sont présents et lancent la projection sur la plage avec leur complice Gérard Darmon.

"Atlantique" et "Sorry, We Missed You" en compétition

Côté compétition, deux films seront projetés jeudi 16 mai 2019. À 36 ans, la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop est en lice pour la Palme d'or avec Atlantique, son premier long-métrage, à l'image du film de Ladj Ly présenté la veille, Les Misérables. L'histoire se situe dans la banlieue de Dakar où la misère pousse des ouvriers à partir de leur pays, sous le regard désabusé des femmes.





Ken Loach, également en compétition, présente son quatorzième film, Sorry We Missed You. Le cinéaste britannique, habitué du Festival, y a reçu de nombreux prix du Jury et une Palme d'or en 2006 pour son puissant Le Vent se lève. Un nouvelle fois, il explore les travers de la société anglaise en retraçant le parcours d'une famille de Newcastle, embourbée dans les jobs mal payés.

