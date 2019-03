publié le 21/03/2019 à 18:16

À l'origine de l'angoissante épopée de Sandra Bullock dans Bird Box sur Netflix, il y a un livre du même nom. Écrit par l'américain Josh Malerman, il est sorti en 2014, soit quatre ans avant la diffusion du film, le 21 décembre 2018. Peu de temps après le succès du film de Susanne Bier - 80 millions de comptes l'auraient visionné en seulement 1 mois - l'auteur a déjà écrit la suite.



Son titre est Malorie, en référence au personnage principal interprété par Sandra Bullock à l'écran. L'auteur a expliqué dans une interview au magazine américain Esquire, "vouloir en connaître plus sur elle" : "À la fin du film, je me suis tourné vers ma fille Allison et j'ai dit 'Tu sais, je veux connaître la suite !' et elle m'a répondu, 'Eh bien tu peux faire en sorte que ça arrive.'" Des réponses sur Malorie oui, mais l'auteur est catégorique sur une chose, il ne dira rien sur l'origine des monstres terrifiants.

La suite devrait voir bientôt le jour, le 1er octobre 2019 aux États-Unis. Si l'intrigue n'a pas encore été dévoilée, on sait déjà que le roman commencera 8 ans après la fin du premier volet. Les différentes polémiques liées à la production, que ce soit le Bird Box Challenge" ou dernièrement le retrait des images de la catastrophe de Lac-Mégantic, ne semblent pas avoir atteint le romancier.

"Malorie", la suite de "Bird Box" de Josh Malerman Crédit : Penguin/Random House