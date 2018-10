publié le 18/10/2018 à 11:21

C'est "le" film de cet automne. Le grand bain, de Gilles Lellouche est attendu dans les salles de cinéma dès le 24 octobre 2018. Le casting de ce long-métrage est tout bonnement incroyable : Marina Foïs, Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine ou bien encore Virginie Efira. Tous sont présents dans cette nouvelle réalisation de Gilles.



L'histoire est à la fois très simple et pas facile du tout. Simple parce qu'on y suit la résurrection de huit garçons, quadras ou quinquas, dont la vie est un peu à la dérive et qui vont se jeter à corps perdu dans la préparation d'un championnat de natation synchronisée masculine. Le tout sous la direction d'une ancienne gloire des bassins et d'une coach aux méthodes plutôt rudes. Et d'un coup, ce groupe de types malheureux ou déconnecté va se souder dans l'effort et repartir de l'avant, se trouver une utilité et s'inscrire aux mondiaux de la spécialité.

On s'attend à une comédie chorale, et ça tombe bien le film est très drôle, mais Gilles Lellouche y ajoute de l'émotion, de la tendresse et réussi à cocher toutes les cases : c'est formidablement écrit, superbement réalisé et divinement interprété par un casting au diapason.

> LE GRAND BAIN – Bande annonce officielle – Gilles Lellouche (2018)

Le tournage a été d'une certaine intensité physique puisque la natation synchronisée demande beaucoup d'efforts. "Même si certains étaient sportifs, on a tous démarré à zéro", s'est souvenu Guillaume Canet au micro de RTL.



"Il n'y avait plus de coquetterie, beaucoup d'acteurs et d'actrices détestent sortir de l'eau s'ils ne sont pas retouchés avec du maquillage. (...) Petit problème par contre, on était obligé de se raser à cause de Gilles pour les besoins du film et je pense que l'on n'était pas tous ego devant la pilosité", a déclaré avec humour le comédien belge.

Le film sort en salles le 24 octobre 2018 avec RTL et c'est une véritable réussite.