Bécassine, 113 ans et pas une ride, bientôt au cinéma

publié le 30/05/2018 à 07:15

La femme du jour se distingue depuis 113 ans par sa coiffe blanche et sa robe verte. Aujourd'hui âgée de 113 ans, Bécassine est l'héroïne d'un film qui sortira le 20 juin. Les indépendantistes Bretons appellent déjà au boycott, mais c'est bien mal la connaître.



Ils ne l'ont jamais portée dans leur cœur, cette Bécassine... En 1939, ils l'ont même décapitée. Au musée Grévin, mais quand même... Pour eux, c'est la caricature de la bretonne arriérée. Avec son air ahuri, ses gros sabots, cette bonne a l'air trop bonne, trop... Pourtant il y a maldonne.

Bécassine, de son vrai nom Annaïck Labornez, est née à Clocher-les-Bécasses, dans le Finistère sud. Mais l'idée était surtout de se payer la tête des domestiques... Une idée de Jacqueline Rivière, alias tante Jacqueline, rédactrice en chef de La Semaine de Suzette, un hebdomadaire pour jeunes filles de bonne famille.

Libre dans sa tête, presque féministe

Selon la légende, il manquait une page dans le tout premier numéro de février 1905, alors Madame Rivière a écrit une histoire bouche-trou inspirée par sa bonne. Le tout sur des dessins de Joseph Pinchon. Vingt-huit albums suivront jusqu'en 1939.



C'est un personnage de son temps et en ce temps-là c'était la guerre, la Grande guerre. Le nouveau scénariste, Caumery, envoie Bécassine au front, puis en Angleterre avec les alliés, plus tard en Turquie. Vingt ans plus tard, sous l'Occupation, les Allemands passeront tous les albums au pilon - Bécassine est trop patriote...



On la dit parfois réac', mais avec son humour et son franc-parler, la petite bonne n'hésite pas remballer les bourgeoises. Elle est en un sens une femme moderne, capable de faire tous les métiers, de piloter un tramway ou un aéroplane. Bécassine fait du sport, de la photo, elle s'engage dans l'humanitaire... Bref, elle ne s'interdit rien, libre dans sa tête, presque féministe. Simone de Beauvoir l'adorait.

Pas si gourde...

Bécassine se présente comme la plus bête de l'école. Elle n'a pas d'orthographe, mais l'instruction n'est pas l'intelligence... Certes, elle est maladroite, d'une naïveté déconcertante... Mais avec son bon sens paysan, c'est finalement toujours elle qui sauve le monde.



Et puis Bécassine est une artiste. Dans la cuisine, elle range les tabliers rouges avec la viande, les torchons blancs avec le lait, elle repeint le quotidien en arc en ciel... C'est un grain de fantaisie, de poésie même. Bécassine ne veut pas changer le monde, elle le prend comme il vient, elle s'accepte comme elle est. Et la vie lui sourit. Il y avait toujours des albums de Bécassine dans la salle d'attente de Françoise Dolto. Ce n'est sans doute pas un hasard...