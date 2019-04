Zazie & The Cranberries dans le Stop ou Encore du 27 Avril 2019

publié le 27/04/2019 à 09:30

Bon samedi à tous, on démarre ce nouveau Stop ou Encore par Zazie qui sera prochainement en tournée dans toute la France et très certainement pas loin de chez vous !



Zazie dans le Grand Studio Crédit : dailymotion

The Cranberries qui a sorti son nouvel probablement dernier album, In The End, ce 26 avril.



the cranberries

Gauvain Sers sera là également !



Gauvain Sers et Stéphane Bern Crédit : Germain Sastre

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.

L'équipe de l'émission vous recommande