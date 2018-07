publié le 30/09/2016 à 17:09

On ne présente plus Bernard Mabille. Sociétaire des Grosses Têtes depuis 2001, l'humoriste a l'une des carrières les plus impressionnantes de l'humour français. Il a notamment aidé Thierry Le Luron a écrire certains de ses spectacles, à la fin des années 70. Mais il s'est surtout fait connaître du grand public en tant que l'un des animateurs de la mythique émission La Revue de presse des deux ânes, lancée en 2007. Dans Le Grand Studio RTL Humour, le "tailleur de costard" présente deux sketchs de son spectacle Bernard Mabille de la Tête aux Pieds, consacré à la présidentielle à venir. Il le joue d'octobre 2016 à mai 2017 au Théâtre Antoine, à Paris (10e).



"Plus les Français en bavent, plus on s'éclate, plaisante l'humoriste. Plus le Français est malheureux, plus on est riche, grâce aux politiques. Non, je déconne hein !" Bernard Mabille ne s'arrête jamais, même en interview. Il ne peut s'empêcher de réagir en permanence à l'actualité, ce qu'il a aussi fait en tant que co-auteur des sketchs d'Anne Roumanoff pour ses sketchs dans Vivement dimanche prochain ! "Les politiques adorent qu'on leur tape dessus, ce sont des masos. Nous sommes gouvernés par des masos", s'amuse-t-il.





Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.