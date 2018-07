publié le 28/01/2018 à 00:49

Après Amir en 2016 et Alma en 2017, ce sera donc le duo "Madame Monsieur" qui représentera la France à l'Eurovision 2018 ! C'est avec Mercy que le binôme ira tenter sa chance au mois de mai au Portugal pour la 63e édition du concours. "Madame Monsieur" s'est imposé ce samedi 27 janvier sur France 2 en remportant l'émission "Destination Eurovision" sur France 2.



Avec 186 points, le duo est arrivé juste devant Lisandro Cuxi (162 points), le gagnant de la dernière édition de "The Voice" et sa chanson Eva. Ils ont profité du vote du public puisque le jury international avait préféré Lisandro Cuxi. Les auteurs compositeurs Émilie Satt et Jean-Karl Lucas ont présenté une chanson engagée consacrée à l'enfant d'une migrante né sur un navire portant secours aux migrants en Méditerranée. L'histoire vraie d'une petite fille née sur ce bateau appelé "L'Aquarius".



Un pari réussi pour le duo qui est aussi un couple à la ville. Pour parvenir à remporter l'Eurovision, ils devront faire mieux qu'Amir, arrivée sixième en 2016 ou Alma, douzième en 2017.

Et c'est @MadameMonsieur qui a recueilli vos votes ! C'est donc "Mercy" qui représentera la France à l'#Eurovision à Lisbonne ! #DestinationEurovision pic.twitter.com/fvn9M7KJv3 — Eurovision France (@EurovisionF2) 27 janvier 2018